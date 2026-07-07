Influencer: „Mein Magen frisst sich selbst auf“

Influencer sieht Stress als Auslöser

Bryan Johnson führt die Krankheit auf Stress in den vergangenen Jahren zurück. „Anfang 20 hatte ich ein paar gesunde Jahre, dann wurde ich junger Vater von drei Kindern und begann, ein Unternehmen aufzubauen.“ Durch den Stress habe er seine Gesundheit vernachlässigt und einiges an Gewicht zugenommen. Zudem habe ihn eine „tiefe, chronische Depression“ geplagt. „Irgendwann in dieser Zeit entwickelte mein Körper einen Autoimmunprozess, der zuerst meine Schilddrüse und dann meine Magenschleimhaut befallen hat“, erklärte Johnson auf X.