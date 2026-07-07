Influencer: „Mein Magen frisst sich selbst auf“

Er wollte ewig leben, jetzt hat er eine erschütternde Diagnose erhalten: Der umstrittene „Longevity“-Guru Bryan Johnson hat eine Autoimmunerkrankung. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, seine Mission der „Unsterblichkeit“ weiterzuverfolgen.
Der US-Unternehmer Bryan Johnson investiert rund zwei Millionen Dollar pro Jahr in seine Gesundheit und sein Projekt, möglichst lange zu leben. Jetzt greift sich ausgerechnet sein Körper selbst an.
„Magen frisst sich selbst auf“
Auf X teilte der Millionär seine Diagnose: „Mein Magen frisst sich selbst auf.“ Bei Johnson wurde eine autoimmune Gastritis festgestellt. Die Diagnose erfolgte im Mai. Wie lange er die Erkrankung schon in sich trägt, wisse er selbst nicht genau, wie er seinen Fans mitteilte.
Krankheit bleibt lange unbemerkt
Eine Gastritis ist grundsätzlich nicht lebensbedrohlich. Ist sie akut, kann die Krankheit spürbare Magen-Darm-Beschwerden auslösen, meist klingen diese aber innerhalb weniger Tage von selbst wieder ab. Eine chronische Gastritis bleibt jedoch oft lange unbemerkt. Das kann problematisch sein, denn mit der Zeit kann die Entzündung die Magenwand verletzen und sogar Magengeschwüre verursachen. Oft fällt die Erkrankung erst dann auf, wenn die Geschwüre Beschwerden hervorrufen.
Autoimmunerkrankung greift Zellen im Magen an
Nur etwa fünf Prozent der Betroffenen leiden an einer autoimmunen Gastritis, wie sie auch Johnson hat, berichtete „Focus“. Dabei greift das Immunsystem die sogenannten Parietalzellen im Magen an, die unter anderem die Magensäure produzieren, wodurch auch die Aufnahme von Vitamin-B12 und Eisen aus der Nahrung gestört wird.
Influencer sieht Stress als Auslöser
Bryan Johnson führt die Krankheit auf Stress in den vergangenen Jahren zurück. „Anfang 20 hatte ich ein paar gesunde Jahre, dann wurde ich junger Vater von drei Kindern und begann, ein Unternehmen aufzubauen.“ Durch den Stress habe er seine Gesundheit vernachlässigt und einiges an Gewicht zugenommen. Zudem habe ihn eine „tiefe, chronische Depression“ geplagt. „Irgendwann in dieser Zeit entwickelte mein Körper einen Autoimmunprozess, der zuerst meine Schilddrüse und dann meine Magenschleimhaut befallen hat“, erklärte Johnson auf X.
Influencer will Krankheit „besiegen“
Für den Influencer ist die Diagnose jedoch kein Grund, aufzugeben. Ganz im Gegenteil – er sieht darin geradezu ein neues Kapitel im Kampf gegen den Tod: „Nach heutigem medizinischem Standard kann Autoimmun-Gastritis nur in Schach gehalten werden, aber nicht geheilt. Das wollen wir ändern“, schreibt Johnson auf Social Media. Gemeinsam mit seinem Team wolle er versuchen, die Krankheit zu besiegen.
Mann schluckt täglich über 100 Tabletten
Vergangenes Jahr erschien über Johnson die Netflix-Dokumentation „Don‘t Die: The Man Who Wants to Live Forever“. Darin sieht man etwa die Fitnessroutine des 48-Jährigen sowie seine Ernährung. Der Mann schluckt täglich über 100 Tabletten und Nahrungsergänzungsmittel. Bryan Johnson ist überzeugt: Der Tod ist nur eine Option, keine Notwendigkeit.
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