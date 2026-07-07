Trauer und Bestürzung nach Tod von Oliver (17)

Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen

Die Folgen für den Teenager waren fatal: Er schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo unglücklicherweise genau im selben Augenblick eine 40-Jährige aus Altenberg mit ihrem Auto daherkam. Im Wagen der Frau saßen auch deren vier Kinder (16 Monate bis zwölf Jahre alt), die das Unglück mitansahen. Die Lenkerin konnte nicht ausweichen: Oliver R. wurde vom Pkw überrollt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er hinterlässt neben den Eltern auch einen älteren Bruder.