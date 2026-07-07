Bewertungsliste für neue Wohnung in Wien nun fix

Ab Mitte Juli gelten in Wien die neuen Regeln für die Wohnungsvergabe in Gemeinde- und Genossenschaftsbauten. Der letzte und entscheidende Puzzleteil dafür liegt nun vor: die Bewertung verschiedener Umstände für Wohnbedarf per „Bonuspunkten“. Von 100 bis 20 Punkten reicht die Gewichtung. Wir haben nachgerechnet.
Das Paket zur neuen Vergabe von Sozialwohnungen (die „Krone“ berichtete) ist endgültig fertig geschnürt: Nun steht fest, wie viele „Bonuspunkte“ es wofür gibt. An der Spitze stehen Pflegebedarf daheim und (dauerhafte) Mobilitätseinschränkung mit bis zu 100 Punkten, ebenso wie häusliche Gewalt mit festgeschriebenen 100 Punkten.
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