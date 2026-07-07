Bewertungsliste für neue Wohnung in Wien nun fix

Das Paket zur neuen Vergabe von Sozialwohnungen (die „Krone“ berichtete) ist endgültig fertig geschnürt: Nun steht fest, wie viele „Bonuspunkte“ es wofür gibt. An der Spitze stehen Pflegebedarf daheim und (dauerhafte) Mobilitätseinschränkung mit bis zu 100 Punkten, ebenso wie häusliche Gewalt mit festgeschriebenen 100 Punkten.