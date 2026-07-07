WM-Skandal: Jetzt bricht Balogun sein Schweigen

Gespräch mit Belgien-Coach

Für harsche Kritik sorgte insbesondere, dass es zuvor ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino gegeben hatte. Belgiens Trainer Rudi Garcia erklärte nach dem Spiel, mit Balogun gesprochen zu haben. „Er kam zu mir, das hat mir gefallen. Er ist nicht schuld“, sagte Garcia in der Pressekonferenz. „Ich wollte Belgien und Rudi Garcia gratulieren und ihnen viel Erfolg wünschen für den Rest des Turniers“, berichtete Balogun von dem Gespräch.