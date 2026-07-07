Feuerwehr barg verschrecktes Rehkitz aus Bachbett

Verschrecktes Kitz geborgen

Denn der Bach ist an dieser Stelle baulich reguliert. „Daher war es dem jungen Reh nicht möglich, das Bachbett selbstständig zu verlassen“, schildert ein Feuerwehrmann. Vorsichtig näherten sich zwei Kameraden dem scheuen Tier, wickelten das bereits völlig durchnässte Kitz behutsam in eine Decke und hoben es aus dem Bach.