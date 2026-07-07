Neue Fragen zu Chalet am Katschberg aufgetaucht

Großes Interesse haben die Berichte der „Krone“ über ein geplantes Luxus-Chalet am Katschberg ausgelöst. Nicht nur bei Salzburgern, die sich über ein weiteres Zweitwohnsitzprojekt wundern, wie es sie schon in vielen anderen Bezirken gibt. Sondern auch bei Juristen, die sich schon lange mit der Raumordnungsmaterie befassen.