Kärntner Weinkennern stößt Nominierung sauer auf

Der Unmut über den neuen Innovations-Award des Wein- und Kulinarikmagazins „Kalk&Kegel“ reißt nicht ab. Der „Krone“-Bericht über die Kritik schlug weit über die Kärntner Landesgrenzen Wellen. Wie berichtet, sollten aus jedem Bundesland jeweils zwei innovative Sommeliers nominiert werden, doch für Kärntens Weinkenner sind die falschen nominiert worden.