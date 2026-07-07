Brutale Home Invasion bei „falschem“ Opfer

Schwerkriminelle Gangster einer Rockergruppe wollten Schulden eintreiben, verwechselten aber die Identitäten der Zielperson und landeten stattdessen bei einer Nachbarin gleichen Namens in Linz. Am Mittwoch müssen sich die Ganoven vor Gericht verantworten.
Den 21. Mai wird eine 63-jährige Linzerin wohl nie vergessen. An diesem Tag hatte es bereits mehrmals an ihrer Tür geklingelt, doch niemand war zu sehen gewesen. Als sie beim dritten Mal die Tür öffnete, blickte sie direkt in den Lauf einer Pistole.
Bullige Typen mit Sturmhauben
Zwar war es „nur“ eine Schreckschusswaffe, doch das konnte die erschrockene Frau nicht ahnen. Gleich zwei bullige Männer mit schwarzen Sturmhauben am Kopf drängten sie in die Wohnung und wollten im Namen der Rockergruppe Bandidos Schulden in der Höhe von 10.000 Euro eintreiben.
Obwohl die schwerst vorbestraften Gangster (15 und 14 Eintragungen) bei diesem Überfall wohl äußerst stümperhaft vorgingen, war ihnen schnell klar, dass die 63-Jährige nicht die eigentliche Schuldnerin war – tatsächlich dürfte es einer ihrer Nachbarn gewesen sein, der sich von der Rocker-Gruppierung Geld geliehen haben dürfte.
Gleiche Nachnamen
Das große Pech der 63-Jährigen: Beide haben denselben Nachnamen, aber sie stand am Klingelschild ganz oben. Die beiden Gangster und ein bis dato nicht vorbestrafter 19-Jähriger (allesamt Österreicher aus Linz), der vor der Haustüre Schmiere gestanden war, ergriffen gemeinsam die Flucht.
Weil aber das dubiose Trio bereits mehreren anderen Nachbarn ins Auge gestochen war, hatte die Polizei bereits einige Notrufe erhalten. Die Beamten waren schnell zur Stelle, und mussten auch nicht lange suchen: Zeugen beobachteten die Ganoven, wie sie sich in einem Nachbarhaus versteckten. Dort wurden sie kurz darauf festgenommen. Dem Trio drohen am Mittwoch jeweils bis zu drei Jahre Haft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.