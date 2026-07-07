Brutale Home Invasion bei „falschem“ Opfer

Weil aber das dubiose Trio bereits mehreren anderen Nachbarn ins Auge gestochen war, hatte die Polizei bereits einige Notrufe erhalten. Die Beamten waren schnell zur Stelle, und mussten auch nicht lange suchen: Zeugen beobachteten die Ganoven, wie sie sich in einem Nachbarhaus versteckten. Dort wurden sie kurz darauf festgenommen. Dem Trio drohen am Mittwoch jeweils bis zu drei Jahre Haft.