Dafür gibt es Bonuspunkte für neue Wohnung in Wien

Negative Mieter-Historie mehr als nur ein Schlechtpunkt

Details dazu, wie man Bonuspunkte sammelt und nachweist, gab es bisher noch nicht. Die Stadt wollte erst die Ergebnisse eines zweimonatigen Testlaufs mit dem neuen System abwarten. Nachdem es seine Praxistauglichkeit mit 150 neuen Wohntickets und insgesamt 47 vergebenen Wohnungen unter Beweis gestellt hat und laut dem Büro von Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) von den Nutzern „als fair und transparent“ wahrgenommen wurde, liegen die Kriterien jetzt auf dem Tisch.