„Haben für den Standort zu wenig weitergebracht!“

Zwiegespalten blickt Peter Unterkofler auf seine Amtszeit als Salzburgs oberster Industrieller zurück. Der scheidende Präsident der Industriellenvereinigung gibt sich im „Krone“-Gespräch durchaus selbstkritisch. Heute, Dienstag, wird sein Nachfolger von den Mitgliedern der Interessenvertretung gewählt.
Nach zehn Jahren ist Schluss – Unterkofler hört als Präsident der Salzburger Industriellenvereinigung (IV) auf. Andreas Wimmer, Chef des Thalgauer Maschinenbauunternehmens Wimmer International, soll ihm nachfolgen.
Ein geplanter Übergang, obwohl Unterkofler noch im Vorjahr bis 2028 wiedergewählt wurde. Der scheidende IV-Präsident blickt zwiegespalten auf seine Amtszeit zurück.
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