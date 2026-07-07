Lkw-Fahrer (60) von Steinplatten erschlagen

Tragischer Arbeitsunfall Montagnachmittag in Wolfsberg in Schwarzautal (Steiermark): Beim Lösen von Spanngurten kippte eine Ladung mit tonnenschweren Steinplatten um und begruben einen 60-jährigen Lkw-Fahrer unter sich.
Gegen 17 Uhr stellte ein Lkw-Lenker im Bezirk Leibnitz Steinplatten zu. Im Zuge des Abladens löste der Mann die Spanngurte der Ladefläche seines Schwertransporters. Aus bislang ungeklärter Ursache kippten dabei die tonnenschweren Natursteinplatten von der Ladefläche und trafen den 60-Jährigen im Bereich des Brustkorbes.
Trotz notfallmedizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
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