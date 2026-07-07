Lkw-Fahrer (60) von Steinplatten erschlagen

Gegen 17 Uhr stellte ein Lkw-Lenker im Bezirk Leibnitz Steinplatten zu. Im Zuge des Abladens löste der Mann die Spanngurte der Ladefläche seines Schwertransporters. Aus bislang ungeklärter Ursache kippten dabei die tonnenschweren Natursteinplatten von der Ladefläche und trafen den 60-Jährigen im Bereich des Brustkorbes.