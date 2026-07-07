Eisvorrat in Österreich neigt sich dem Ende zu

„Eingeschränkte Verfügbarkeit“

Ein besonderer Stellenwert kam in dieser außergewöhnlichen Nachfragesituation dem wiedereingeführten Brickerl zu. Hier traf das hitzebedingte Nachfrageplus zusätzlich noch auf die große Begeisterung der Österreicher über die Wiedereinführung des Klassikers. „Dadurch kann es bei der Impulsvariante – also dem einzeln verkauften Brickerl – vorübergehend zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit kommen.“