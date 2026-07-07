„Musste meinen moralischen Kompass ausschalten“

Komasa glaubt, „Good Boy“ könnte eine Rolle im Rennen um die nächsten Oscars spielen: „Das wäre wirklich toll. Zwei Preise von Filmfestivals haben wir damit schon gewonnen.“ Der Pole wurde bereits einmal für den Oscar nominiert („Corpus Christi“), kennt also den Weg nach Hollywood schon. Aber: Er will auch bald in Wien kreativ werden. „Mein Bruder singt an der Volksoper, ich bin in Gesprächen, dort eine Produktion zu realisieren. Ich liebe die Bühne, habe dort begonnen, davon kommt auch meine Liebe fürs Kino.“