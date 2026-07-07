Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Date bei Swift-Jawort

Brad Pitt macht seine Liebe Instagram-offiziell!

Society International
07.07.2026 08:38
Brad Pitt und Ines de Ramon zeigen ihre Liebe erstmals auch auf Instagram!
Brad Pitt und Ines de Ramon zeigen ihre Liebe erstmals auch auf Instagram!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/lauriezanoletti)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Jetzt ist ihre Beziehung auch auf Instagram offiziell. Bislang hatten weder Brad Pitt noch Ines de Ramon ihre Lovestory auf Social Media bestätigt. Bis die 33-Jährige jetzt die Katze aus dem Sack ließ – indem sie ein Foto von sich und Brad mit rotem Herz-Emoji teilte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuerst hatte Laurie Zanoletti, die befreundete Hairstylistin des Paares, mehrere Schnappschüsse des Paares bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce gepostet. Dazu schrieb sie: „Meine Lieblings-Liebenden Ines de Ramon & Brad Pitt – für einen unglaublichen Moment in NYC.“

Herzchen und Swift-Liebeslied
Auf den Fotos posieren Pitt und de Ramon Seite an Seite. Er trägt einen klassischen Smoking, sie ein transparentes schwarzes Abendkleid. Die Schnappschüsse entstanden, bevor sie sich auf den Weg zur Promi-Hochzeit im Madison Square Garden in New York machten.

Brad Pitt und Ines de Ramon tauschen auf ihren ersten gemeinsamen Instagram-Fotos unter anderem ...
Brad Pitt und Ines de Ramon tauschen auf ihren ersten gemeinsamen Instagram-Fotos unter anderem verliebte Blicke.(Bild: instagram.com/lauriezanoletti)

De Ramon teilte die Bilder kurz darauf auf ihrer Instagram-Story und unterlegte ein gemeinsames Foto mit Taylor Swifts Song „Lover“ sowie einem roten Herz-Emoji. Ein weiteres Bild der beiden versah die 33-Jährige mit dem Song „Delicate“.

Hält Beziehung aus Öffentlichkeit raus
Obwohl Pitt und de Ramon, die erstmals im November 2022 miteinander in Verbindung gebracht wurden, ihre Beziehung lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus hielten, zeigten sie sich in den vergangenen Monaten deutlich offener.

Die Fotos entstanden kurz vor der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Auf den Auslöser ...
Die Fotos entstanden kurz vor der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Auf den Auslöser drückte Stylistin Laurie Zanoletti.(Bild: instagram.com/lauriezanoletti)

So tauschten sie etwa bei den French Open trotz der Kameras zärtliche Gesten aus, als sie Mirra Andrejewa beim Sieg über Maja Chwalinska zusahen. Auch auf den roten Teppich wurde Pitt bereits von seiner schönen Freundin begleitet.

Pitt genervt von Schlagzeilen über Privatleben
In einem Interview mit „GQ“ im Mai 2025 ließ Pitt durchblicken, wie anstrengend er es findet, dass „mein Privatleben seit 30 Jahren durchgehend Schlagzeilen macht“. Um dann hinzuzufügen, dass es sich nur um „irgendeine Version meines Privatlebens“ handele. „Es ist schon immer wieder eine Belastung“, sagte Pitt, „mit der ich in unterschiedlichem Ausmaß umgehen muss – während ich einfach die Dinge tue, die ich wirklich tun möchte.“

Lesen Sie auch:
Selena Gomez, Jennifer Lopez und Gigi Hadid sorgten bei der glamourösen Hochzeitsfeier von ...
Glamour-Duell
Swift-Hochzeit: Hadids Kleid kostete 14.500 Dollar
05.07.2026
Jetzt weiß man Details
Taylor Swifts Hochzeit: Ein Fest für 20 Millionen
05.07.2026
Astrologin im Talk
Taylor Swift: Heirat unter schwierigen Sternen?
06.07.2026

Der 62-Jährige merkte zudem an, dass ihm sein enger Kreis von „Freunden, Partnern und meiner Familie“ die Sicherheit gibt, dem ständigen Medienrummel zu trotzen: „Der ist für mich inzwischen nur wie eine Fliege, die ein bisschen um einen herumschwirrt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
07.07.2026 08:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.837 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.140 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.023 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1134 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
804 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
739 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Mehr Society International
Postet Still-Foto
Melissa George freut sich mit 49 über viertes Kind
Date bei Swift-Jawort
Brad Pitt macht seine Liebe Instagram-offiziell!
„Hybrid-Produktion“
KI-Figur Tilly Norwood erhält ihre erste Filmrolle
Milo Ventimiglia (48)
„Gilmore Girls“-Star wurde zum zweiten Mal Papa
Baby-Glow auf Mallorca
Schwangere Amira Aly genießt kleine Bikini-Auszeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf