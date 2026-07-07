Brad Pitt macht seine Liebe Instagram-offiziell!

Pitt genervt von Schlagzeilen über Privatleben

In einem Interview mit „GQ“ im Mai 2025 ließ Pitt durchblicken, wie anstrengend er es findet, dass „mein Privatleben seit 30 Jahren durchgehend Schlagzeilen macht“. Um dann hinzuzufügen, dass es sich nur um „irgendeine Version meines Privatlebens“ handele. „Es ist schon immer wieder eine Belastung“, sagte Pitt, „mit der ich in unterschiedlichem Ausmaß umgehen muss – während ich einfach die Dinge tue, die ich wirklich tun möchte.“