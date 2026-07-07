Brad Pitt macht seine Liebe Instagram-offiziell!

Jetzt ist ihre Beziehung auch auf Instagram offiziell. Bislang hatten weder Brad Pitt noch Ines de Ramon ihre Lovestory auf Social Media bestätigt. Bis die 33-Jährige jetzt die Katze aus dem Sack ließ – indem sie ein Foto von sich und Brad mit rotem Herz-Emoji teilte.
Zuerst hatte Laurie Zanoletti, die befreundete Hairstylistin des Paares, mehrere Schnappschüsse des Paares bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce gepostet. Dazu schrieb sie: „Meine Lieblings-Liebenden Ines de Ramon & Brad Pitt – für einen unglaublichen Moment in NYC.“
Herzchen und Swift-Liebeslied
Auf den Fotos posieren Pitt und de Ramon Seite an Seite. Er trägt einen klassischen Smoking, sie ein transparentes schwarzes Abendkleid. Die Schnappschüsse entstanden, bevor sie sich auf den Weg zur Promi-Hochzeit im Madison Square Garden in New York machten.
De Ramon teilte die Bilder kurz darauf auf ihrer Instagram-Story und unterlegte ein gemeinsames Foto mit Taylor Swifts Song „Lover“ sowie einem roten Herz-Emoji. Ein weiteres Bild der beiden versah die 33-Jährige mit dem Song „Delicate“.
Hält Beziehung aus Öffentlichkeit raus
Obwohl Pitt und de Ramon, die erstmals im November 2022 miteinander in Verbindung gebracht wurden, ihre Beziehung lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus hielten, zeigten sie sich in den vergangenen Monaten deutlich offener.
So tauschten sie etwa bei den French Open trotz der Kameras zärtliche Gesten aus, als sie Mirra Andrejewa beim Sieg über Maja Chwalinska zusahen. Auch auf den roten Teppich wurde Pitt bereits von seiner schönen Freundin begleitet.
Pitt genervt von Schlagzeilen über Privatleben
In einem Interview mit „GQ“ im Mai 2025 ließ Pitt durchblicken, wie anstrengend er es findet, dass „mein Privatleben seit 30 Jahren durchgehend Schlagzeilen macht“. Um dann hinzuzufügen, dass es sich nur um „irgendeine Version meines Privatlebens“ handele. „Es ist schon immer wieder eine Belastung“, sagte Pitt, „mit der ich in unterschiedlichem Ausmaß umgehen muss – während ich einfach die Dinge tue, die ich wirklich tun möchte.“
Der 62-Jährige merkte zudem an, dass ihm sein enger Kreis von „Freunden, Partnern und meiner Familie“ die Sicherheit gibt, dem ständigen Medienrummel zu trotzen: „Der ist für mich inzwischen nur wie eine Fliege, die ein bisschen um einen herumschwirrt.“
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