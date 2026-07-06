Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt

Laut Angaben von örtlichen Medien sind mehr als 75 Prozent der Strände von Miami Beach mit dem Seetang bedeckt, der für seinen Gestank nach faulen Eiern berüchtigt ist. Beim Verrotten setzt der Sargassum-Seetang nämlich Gase frei, die nicht ungefährlich sind und unter Umständen die Gesundheit gefährden kann. Das Einatmen der Gase kann etwa zu Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems und des Nervensystems führen.