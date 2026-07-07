Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milo Ventimiglia (48)

„Gilmore Girls“-Star wurde zum zweiten Mal Papa

Society International
07.07.2026 07:10
Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ex-„Gilmore Girls“-Star Milo Ventimiglia und Model Jarah Mariano sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Schauspieler und das Model begrüßen Sohn Rock-Anthony in der Familie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise“, schrieb Mariano auf Instagram (siehe unten) – und hieß Sohn Rock-Anthony Makoa Ventimiglia willkommen.

Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Töchterchen Ke‘ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen, hinzu kommt der Familienhund. 

„Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“
Obwohl der Schauspieler meist über sein Privatleben schweigt, gab er vor einiger Zeit in der Show „Watch What Happens Live“ einen kleinen Einblick. Ventimiglia erklärte, was eine Frau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern: „Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“. Diese Eigenschaften hat er offenbar in seiner Jarah gefunden. Die beiden haben auch schon geheiratet.

Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in „Gilmore Girls“ seinen Durchbruch als Serienstar. Er spielte auch in Filmen wie „Rocky Balboa“, „Grace of Monaco“ und „Creed II“ mit.

In der preisgekrönten TV-Serie „This Is Us – Das ist Leben“ über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson.

Lesen Sie auch:
„This Is Us“-Star Milo Ventimiglia wird wieder Papa. Die süße Baby-News enthüllte seine Ehefrau ...
Frau zeigt Bäuchlein
Milo Ventimiglia freut sich auf Baby Nummer zwei
25.01.2026
Heimliche Hochzeit
„Gilmore Girls“-Bad-Boy Ventimiglia hat geheiratet
31.10.2023

2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einem Stern gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
07.07.2026 07:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.831 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
120.117 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
91.863 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1132 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
910 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
781 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Society International
„Hybrid-Produktion“
KI-Figur „Tilly“ erhält ihre erste Spielfilm-Rolle
Milo Ventimiglia (48)
„Gilmore Girls“-Star wurde zum zweiten Mal Papa
Baby-Glow auf Mallorca
Schwangere Amira Aly genießt kleine Bikini-Auszeit
Astrologin im Talk
Taylor Swift: Heirat unter schwierigen Sternen?
„Bedeutet, bin alt“
Clooney erhält in Venedig den Ehren-Goldenen-Löwen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf