„Gilmore Girls“-Star wurde zum zweiten Mal Papa

Ex-„Gilmore Girls“-Star Milo Ventimiglia und Model Jarah Mariano sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Schauspieler und das Model begrüßen Sohn Rock-Anthony in der Familie.
„In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise“, schrieb Mariano auf Instagram (siehe unten) – und hieß Sohn Rock-Anthony Makoa Ventimiglia willkommen.
Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Töchterchen Ke‘ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen, hinzu kommt der Familienhund.
„Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“
Obwohl der Schauspieler meist über sein Privatleben schweigt, gab er vor einiger Zeit in der Show „Watch What Happens Live“ einen kleinen Einblick. Ventimiglia erklärte, was eine Frau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern: „Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“. Diese Eigenschaften hat er offenbar in seiner Jarah gefunden. Die beiden haben auch schon geheiratet.
Ventimiglia feierte vor 25 Jahren in „Gilmore Girls“ seinen Durchbruch als Serienstar. Er spielte auch in Filmen wie „Rocky Balboa“, „Grace of Monaco“ und „Creed II“ mit.
In der preisgekrönten TV-Serie „This Is Us – Das ist Leben“ über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson.
2022 wurde der Schauspieler auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einem Stern gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen.
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