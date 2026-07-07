Kantholz Schuld an tödlichem Motorradunfall

Folgenschwerer Unfall Montagnachmittag in Groß St. Florian (Steiermark): Wegen eines Kantholzes, das auf der Straße lag, verunfallte ein Motorradlenker (83) tödlich.
Auf der L637 zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian im Bezirk Deutschlandsberg passierte gegen 14.30 Uhr ein schrecklicher Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandberg war mit seinem Motorrad unterwegs, als vor ihm auf der Straße plötzlich ein Stück Kantholz lag.
Reanimation erfolglos
Der Pensionist kam zu Sturz. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, Reanimationsversuche des Notarztteams blieben aber leider erfolglos. Der Weststeirer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Sulzhofstraße war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.
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