Kantholz Schuld an tödlichem Motorradunfall

Auf der L637 zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian im Bezirk Deutschlandsberg passierte gegen 14.30 Uhr ein schrecklicher Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandberg war mit seinem Motorrad unterwegs, als vor ihm auf der Straße plötzlich ein Stück Kantholz lag.