Trump: „Wusste nicht, was eine Rote Karte ist!“

US-Präsident Donald Trump mischte sich in die Fußball-WM ein und präsentierte sich als großer Versteher des Sports. Peinlich jedoch: Der 80-Jährige offenbarte mit irren Aussagen, dass er die Fußballregeln nicht kennt.
Die USA ist draußen, Belgien hat mit dem 4:1-Triumph die Fußballwelt gerächt. Jene Welt, die US-Präsident Donald Trump ganz und gar nicht zu verstehen scheint. Erst intervenierte er bei der FIFA, bat Boss Gianni Infantino um eine Überprüfung der Roten Karte gegen Torjäger Folarin Balogun. Infantino knickte ein, Balogun durfte spielen.
„Wow, das ist eine Menge Macht“
Und Trump ließ mit skurilen Aussagen vor Journalisten im Oval Office aufhorchen: „Ich wusste nicht, was eine Rote Karte ist. Als ich es herausfand, sagte ich, du machst Witze. Dieser Typ hebt einfach die Hand und sagt, dein bester Spieler wird im nächsten Spiel nicht spielen. Ich sagte, wow, das ist eine Menge Macht. Das ist schrecklich!“
„Ich verstehe Sport wirklich gut“
Was den gesamten Auftritt von Trump komplett irre macht, ist, dass er davor noch behauptete: „Ich bin jemand, der Sport liebt und ein guter Sportler war. Und ich verstehe Sport wirklich gut.“ Der Welt beweist er nun das Gegenteil!
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