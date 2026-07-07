Trump: „Wusste nicht, was eine Rote Karte ist!“

„Wow, das ist eine Menge Macht“

Und Trump ließ mit skurilen Aussagen vor Journalisten im Oval Office aufhorchen: „Ich wusste nicht, was eine Rote Karte ist. Als ich es herausfand, sagte ich, du machst Witze. Dieser Typ hebt einfach die Hand und sagt, dein bester Spieler wird im nächsten Spiel nicht spielen. Ich sagte, wow, das ist eine Menge Macht. Das ist schrecklich!“