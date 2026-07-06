Öffi-Baustellen: „Ich warte schon seit 40 Minuten“

Der heurige Baustellensommer hat gerade erst begonnen, und schon wird die Geduld sowohl von Öffi-Nutzern als auch von Autofahrern ordentlich strapaziert. Laut ÖAMTC gibt es im Sommer zwar grundsätzlich etwa um 20 Prozent weniger Fahrgäste sowie um rund 25 Prozent weniger Kfz-Verkehr in Wien – das ist der Grund, warum die meisten Bauarbeiten in diesen Monaten durchgeführt werden (müssen). Dennoch: Es sind zu viele Baustellen auf einmal!