Schiff brannte: Neuer Angriff in Straße von Hormuz

Außenminister Abbas Araqchi ließ wissen: Unter Drohungen werde der Iran keine Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen mit den USA aufnehmen. „Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen werden nicht beginnen, wenn die Drohungen anhalten“, schrieb Araqchi auf der Plattform X. Er reagierte damit auf eine Äußerung von US-Präsident Donald Trump, der gedroht hatte, „den Job zu Ende zu bringen“, sollte keine Einigung erzielt werden. Araqchi verwies auf das im vergangenen Monat unterzeichnete Zwischen- bzw. Rahmenabkommen, in dem sich beide Seiten verpflichtet hatten, auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander zu verzichten.