Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?

Noch vor der Jänner-Rallye 2026 steigt Reporterin Aurora Bajgora für ihre Selbsttest-Reihe „Reporterin am Limit“ ins Rallyeauto von Rallye-Vize-Staatsmeister 2024 Luca Waldherr (31). Erst kurz vor dem Start wird klar: Sie muss die Aufgaben der Co-Pilotin übernehmen – Streckenverlauf ansagen, Geschwindigkeit koordinieren; unvorbereitet, auf unbekanntem Terrain. Die zentrale Frage: Kann sie dieser Aufgabe gerecht werden? Und ebenso entscheidend: Kann ein Profi wie Waldherr mögliche Fehler auffangen, ohne dass es gefährlich wird?
Zum Auftakt empfängt uns Luca Waldherr (31) in seiner Werkstatt in Krumbach. Kein Rennfahrer-Image, kein großes Auftrumpfen. Stattdessen ein freundliches Lächeln und ein lockerer Schmäh und der klare Fokus aufs Auto. Schnell wird klar: Luca ist bodenständig, authentisch und fokussiert auf das, was zählt.
Erfolge ohne Allüren
Dabei hätte er allen Grund, mit Erfolgen zu glänzen. Der 31-Jährige ist im österreichischen Rallye-Zirkus längst etabliert. 2025: mehrere Podiumsplätze. 2024: Gesamtsieg bei der 1000-Hügel-Rallye, dazu Vize-Staatsmeister. 2023: Staatsmeister in der 2WD-Klasse. Eine beeindruckende Bilanz. Trotzdem bleibt er bescheiden: „Mir geht es nur ums Fahren und darum, die Freude zu teilen.“
Rallye ist kein Einzelsport. „Oft wird nur der Fahrer gesehen, dabei ist es wirklich 50 zu 50“, erklärt Rallye-Profi Luca Waldherr. Der Co-Pilot liest die Strecke, gibt den Rhythmus vor und behält das Zeitmanagement im Blick. Ohne dieses Zusammenspiel ist kein Erfolg möglich, und genau hier liegt die Herausforderung für die Reporterin.
Rallye im Blut und der Druck des Namens
Die Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Sein Vater Andreas Waldherr war selbst eine feste Größe im Rallye-Sport. „Früher hieß es oft: Jetzt kommt der Waldherr-Junior“, erinnert sich Luca. Der Vergleich, der Erwartungsdruck – all das habe ihn lange begleitet. Heute blickt er mit Respekt auf das Erbe seines verstorbenen Vaters zurück: „Wenn ich auf seine Erfolge zurückblicke, bin ich sehr stolz.“
Blick nach vorne – auf und abseits der Strecke
Luca Waldherr versteht sich längst nicht nur als Fahrer. Er will junge Talente aufbauen. Aktuell setzt er auf Lukas Willhelm (20), der bewusst ein erfahrenes, erfolgreiches und familiäres Umfeld suchte. Ziel ist eine langfristige Entwicklung mit Blick auf den Meistertitel. Erste Einsätze sind bei der Triestingtal Rallye geplant. Dass dieser Ansatz tragen kann, hat Waldherr bereits bewiesen: 2021 holte er gemeinsam mit Alexander Merkel (29) den Meistertitel in Deutschland.
Parallel dazu baut er auch abseits der Strecke Strukturen auf. Seine Werkstatt, gegründet im Sommer 2025, verbindet Motorsport und Werkstatt-Fachbetrieb. Sie steht also auch Privatkunden offen – von Reifenservice bis Wartungen und Reparaturen.
Als die Krone für „Reporterin am Limit“ einen Rallye-Selbsttest plant, sagt Luca Waldherr sofort zu. Nicht wegen der Kameras. Sondern, wie er sagt, „weil Rallye vom Miteinander lebt“. Doch wie fühlt es sich an, mit einer unerfahrenen Co-Pilotin im Cockpit zu sitzen? Und bereut Waldherr seine Zusage, als es ernst wird? Mehr zum Selbsttest oben im Video.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.