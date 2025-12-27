Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?

Rallye im Blut und der Druck des Namens

Die Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Sein Vater Andreas Waldherr war selbst eine feste Größe im Rallye-Sport. „Früher hieß es oft: Jetzt kommt der Waldherr-Junior“, erinnert sich Luca. Der Vergleich, der Erwartungsdruck – all das habe ihn lange begleitet. Heute blickt er mit Respekt auf das Erbe seines verstorbenen Vaters zurück: „Wenn ich auf seine Erfolge zurückblicke, bin ich sehr stolz.“