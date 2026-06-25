Diese italienischen Trails kennt fast niemand!

Zwischen mittelalterlichen Gassen, verlassenen Festungen und dem Duft frischer Focaccia: Während sich die Massen an die bekannten Bike-Hotspots drängen, zog es Tiroler Freunde und Fotograf Alex Schmidt dorthin, wo kaum ein Mountainbiker unterwegs ist – ins Hinterland von Genua. Was sie dort fanden, war weit mehr als nur ein Bikeurlaub.