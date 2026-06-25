Diese italienischen Trails kennt fast niemand!

Zwischen mittelalterlichen Gassen, verlassenen Festungen und dem Duft frischer Focaccia: Während sich die Massen an die bekannten Bike-Hotspots drängen, zog es Tiroler Freunde und Fotograf Alex Schmidt dorthin, wo kaum ein Mountainbiker unterwegs ist – ins Hinterland von Genua. Was sie dort fanden, war weit mehr als nur ein Bikeurlaub.
Wer an Mountainbiken in Italien denkt, denkt meist an den Gardasee, Finale Ligure oder Südtirol. Doch nur wenige Kilometer hinter den Häfen und Häuserfassaden von Genua beginnt eine Welt, die selbst erfahrene Biker überrascht.
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