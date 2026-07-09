Verschwundene Zeugin sorgte für neue Vertagung

„Das kann man auch anders lösen“

Zu einer Betroffenen, die nicht zahlen konnte, soll er gesagt haben: „Das kann man auch anders lösen.“ Die Frau schilderte als Zeugin, dass ihr der Gerichtsvollzieher unangenehm nahe gekommen sei und versucht habe, sie zu küssen. Als sie sich später bei einem Kollegen des Mannes beschwerte, habe dieser gesagt, dass er solche Schilderungen schon öfter gehört habe. Zu Prozessbeginn im April hatte eine andere Betroffene einen ganz ähnlichen Übergriff geschildert.