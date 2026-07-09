Pogacar stürmt in Pyrenäen zurück ins Gelbe Trikot

Pogacars 23. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt

Der bisher im Führungstrikot fahrende Torstein Traeen stürzte nach großem Zeitverlust in der Abfahrt vom Tourmalet nach einem Zusammenstoß mit einem Teamkollegen. Der Norweger konnte nach ärztlichem Check weiterfahren, musste das „Maillot Jaune“ nach zwei Tagen aber an den überragenden Pogacar zurückgeben. Der slowenische UAE-Kapitän hatte auch schon die dritte Etappe gewonnen, der Triumph in den Pyrenäen ist bereits sein 23. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Insgesamt war es der 123. Karriere-Erfolg des Slowenen.