Nutella im All: NASA erklärt das virale Video

Nach Spekulationen über den vermutlich wertvollsten Werbespot aller Zeiten bricht die US-Raumfahrtbehörde NASA ihr Schweigen.
Hunderttausende Menschen verfolgten live, wie die Crew der „Artemis-2“ mit der Orion-Kapsel erstmals weiter als 400.171 km von der Erde entfernt war und den Rekord von „Apollo 13“ übertraf. Dabei sorgte eine kuriose Szene für Aufsehen: Ein Glas Nutella schwebte plötzlich, fast wie platziert, durch die Kabine und ließ viele über mögliche Werbung spekulieren.
Daraufhin fühlte sich die NASA zu einer Stellungnahme gezwungen und betonte, das nicht geplant zu haben. Das Glas sei Teil der normalen Verpflegung.
Hersteller Ferrero nutzte das Video dennoch für sich und teilte es online: „Wir fühlen uns geehrt, weiter gereist zu sein als je ein anderer Brotaufstrich zuvor.“ Online feierten Nutzer die Szene als „beste Gratiswerbung der Geschichte“.
So wird die Szene als Werbung für Ferrero genutzt:
Ebenso schickten die Astronauten Bilder einer totalen Sonnenfinsternis. Nachdem die Sonne komplett hinter dem Mond verschwunden war, schwärmte Astronaut Reid Wiseman: „Es ist absolut spektakulär und surreal. Ich müsste neue Adjektive erfinden, um das zu beschreiben.“
Die Landung der Crew ist für die Nacht zum Samstag geplant. Dann beginnt der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und die Wasserung im Pazifik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.