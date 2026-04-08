Nutella im All: NASA erklärt das virale Video

Hunderttausende Menschen verfolgten live, wie die Crew der „Artemis-2“ mit der Orion-Kapsel erstmals weiter als 400.171 km von der Erde entfernt war und den Rekord von „Apollo 13“ übertraf. Dabei sorgte eine kuriose Szene für Aufsehen: Ein Glas Nutella schwebte plötzlich, fast wie platziert, durch die Kabine und ließ viele über mögliche Werbung spekulieren.