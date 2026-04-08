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„Beste Gratiswerbung“

Nutella im All: NASA erklärt das virale Video

Wissen
08.04.2026 21:23
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat sich zu einem kuriosen Video geäußert.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat sich zu einem kuriosen Video geäußert.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Nach Spekulationen über den vermutlich wertvollsten Werbespot aller Zeiten bricht die US-Raumfahrtbehörde NASA ihr Schweigen.

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Hunderttausende Menschen verfolgten live, wie die Crew der „Artemis-2“ mit der Orion-Kapsel erstmals weiter als 400.171 km von der Erde entfernt war und den Rekord von „Apollo 13“ übertraf. Dabei sorgte eine kuriose Szene für Aufsehen: Ein Glas Nutella schwebte plötzlich, fast wie platziert, durch die Kabine und ließ viele über mögliche Werbung spekulieren.

Daraufhin fühlte sich die NASA zu einer Stellungnahme gezwungen und betonte, das nicht geplant zu haben. Das Glas sei Teil der normalen Verpflegung.

Hersteller Ferrero nutzte das Video dennoch für sich und teilte es online: „Wir fühlen uns geehrt, weiter gereist zu sein als je ein anderer Brotaufstrich zuvor.“ Online feierten Nutzer die Szene als „beste Gratiswerbung der Geschichte“.

So wird die Szene als Werbung für Ferrero genutzt:

Ebenso schickten die Astronauten Bilder einer totalen Sonnenfinsternis. Nachdem die Sonne komplett hinter dem Mond verschwunden war, schwärmte Astronaut Reid Wiseman: „Es ist absolut spektakulär und surreal. Ich müsste neue Adjektive erfinden, um das zu beschreiben.“

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