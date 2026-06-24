Sonnenbrille oder Radcomputer auf der Nase?

Wer heute ein modernes E-Bike fährt, blickt regelmäßig auf Display, Smartphone oder Fahrradcomputer. Die neue Cybersight Zenith Pro verfolgt einen anderen Ansatz: Sämtliche wichtigen Informationen werden direkt in das Sichtfeld des Fahrers eingeblendet. Möglich macht das eine sogenannte HUD-Technologie (Head-up-Display), wie sie bereits aus modernen Fahrzeugen oder Kampfjets bekannt ist. Die Daten scheinen dabei vor dem Fahrer zu schweben, ohne die Sicht auf die Straße einzuschränken.