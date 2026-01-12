Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum

Peinlich und total daneben: Ausgerechnet während der Debatte im Wiener Gemeinderat um teurere Öffis und die Abschaffung der Seniorenfahrkarte ist eine Politikerin der SPÖ in Blödellaune.
Wie sich eine Abgeordnete während einer Gemeinderatssitzung aufführte, würde so in keiner Schulklasse durchgehen. Während der Rede von Seniorenvertreterin und Gemeinderätin Ingrid Korosec (ÖVP) zur Abschaffung der Seniorenfahrscheine am 18. Dezember konnte Gemeinderätin Susanne Haase (SPÖ) nicht die Finger von ihrem Handy lassen.
Filmen, stylen, Grimassen schneiden und lachen
Immer wieder folgt der Griff zum Mobiltelefon. Doch damit nicht genug: Die Gewerkschafterin filmte sich selbst, verwendete ihre Kamera, um sich zurechtzumachen, führte Selbstgespräche, schnitt dabei auch noch Grimassen und lachte dabei.
In den sozialen Medien kommt das Verhalten der Volksvertreterin weniger gut an. Das Video wurde dort mittlerweile mehr als 20.000-mal angeklickt und hundertfach kommentiert.
„Ich habe vor Kollegin Korosec den höchsten Respekt und habe ihr auch genau zugehört“, verteidigt sich Haase jetzt. Wegen eines Krankheitsfalls eines Gemeinderatskollegen hätte sie ihren Platz zudem nicht verlassen können, da sie durchgehend von 15.30 bis 18 Uhr als Berichterstatterin eingeteilt war. Das erklärt aber noch nicht ihr Verhalten.
SPÖ: „Parlamentarische Arbeit beinhaltet viele Nebenschauplätze“
Aus dem Wiener SPÖ-Rathausklub heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage nur lapidar, dass es absolut üblich sei, „dass Abgeordnete während Sitzungen arbeiten. Die parlamentarische Arbeit beinhaltet viele Nebenschauplätze, die Aufmerksamkeit benötigen. Darüber hinaus können die Abgeordneten durchaus gleichzeitig arbeiten und zuhören – oder sich Notizen zu dem Gesagten machen.“ Dann der Fingerzeig auf die anderen Parteien: Dies sei überfraktionelles Verhalten und man finde dazu Beispiele aller Fraktionen.
Doch wie kann sichergestellt werden, dass die Aufmerksamkeit im Plenum den Rednern gewidmet ist? Im Deutschen Bundestag ermahnte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Abgeordneten kürzlich zu einer zurückhaltenden Nutzung von elektronischen Geräten. Grundsätzlich seien Smartphones erlaubt, aber: kein Telefonieren und keine Selfies im Plenum. Handys sind in Österreich in den ersten acht Schulstufen übrigens seit Mai 2025 per Verordnung verboten. In Wien betrifft das immerhin mehr als 400 öffentliche Pflichtschulen mit rund 132.000 Schülern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.