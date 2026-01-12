Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum

SPÖ: „Parlamentarische Arbeit beinhaltet viele Nebenschauplätze“

Aus dem Wiener SPÖ-Rathausklub heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage nur lapidar, dass es absolut üblich sei, „dass Abgeordnete während Sitzungen arbeiten. Die parlamentarische Arbeit beinhaltet viele Nebenschauplätze, die Aufmerksamkeit benötigen. Darüber hinaus können die Abgeordneten durchaus gleichzeitig arbeiten und zuhören – oder sich Notizen zu dem Gesagten machen.“ Dann der Fingerzeig auf die anderen Parteien: Dies sei überfraktionelles Verhalten und man finde dazu Beispiele aller Fraktionen.