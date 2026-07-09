Brand verhindert: Heldentat von 13-Jähriger

Die 13-Jährige aus Steinbrunn war am Mittwochvormittag allein zu Hause. Sie befand sich in ihrem Zimmer im ersten Stock, als sie gegen 10 Uhr starken Rauchgeruch wahrnahm. Auf der Stelle machte sie sich auf die Suche, woher der Geruch kam. Als sie in den Garten rannte, sah sie Rauch aus der Gartenhütte aufsteigen. Maria lief sofort zur Gartenhütte, in der die Technik des Pools untergebracht ist. „Ich habe sofort Flammen durch das Fenster gesehen“, erzählt die junge Feuerwehrfrau.