Wacker holt weiteren Nationalteamspieler

Evans kam bereits in der höchsten US-Liga sowie im CONCACAF Champions Cup zum Einsatz. Am 11. Juni 2025 feierte der Offensivakteur sein Debüt für die Nationalmannschaft Guatemalas und absolvierte seither sechs Länderspiele – unter anderem gegen die WM-Teilnehmer Kanada und Algerien. Der Sohn einer Guatemaltekin und eines US-Amerikaners ist damit nach Adrian Wibowo (Indonesien) bereits der zweite aktuelle Nationalteamspieler im Kader des FC Wacker Innsbruck.