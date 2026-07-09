Wacker holt weiteren Nationalteamspieler

Der FC Wacker Innsbruck hat heute die Verpflichtung des guatemaltekischen Nationalspielers Matt Evans bekannt gegeben. Der gebürtige US-Amerikaner kommt leihweise vom Partnerverein Los Angeles FC und soll die Offensive der Innsbrucker verstärken sowie für kreative Akzente sorgen.
Innsbruck – Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern. Genauer gesagt seit vergangenem Mittwoch, denn so lange hält sich der 20-jährige Matt Evans bereits in Innsbruck auf. „Es hat die Freigabe der MLS gefehlt, darum hat es etwas gedauert“, erklärte Wacker-Boss Hannes Rauch.
Evans kam bereits in der höchsten US-Liga sowie im CONCACAF Champions Cup zum Einsatz. Am 11. Juni 2025 feierte der Offensivakteur sein Debüt für die Nationalmannschaft Guatemalas und absolvierte seither sechs Länderspiele – unter anderem gegen die WM-Teilnehmer Kanada und Algerien. Der Sohn einer Guatemaltekin und eines US-Amerikaners ist damit nach Adrian Wibowo (Indonesien) bereits der zweite aktuelle Nationalteamspieler im Kader des FC Wacker Innsbruck.
„Ich habe sofort gesehen, dass der FC Wacker Innsbruck ein absoluter Traditionsverein mit großartigen Fans ist. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen“, sagte der junge Mann aus Simi Valley in Kalifornien.
Wackers Sportdirektor Jakob Griesebner über den Transfer: „Mit Matt verstärkt uns ein offensiver Kreativspieler. Er soll bei uns den nächsten Karriereschritt absolvieren und uns mit seinen Qualitäten in der Offensive helfen, noch gefährlicher zu werden.“
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