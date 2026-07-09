Transgender-Star erstochen: Festnahme in Nizza!

Im Falle jenes Transgender-Stars aus Deutschland, der Ende Juni tot in seiner Wohnung im Wiener Bezirk Mariahilf gefunden wurde, hat es eine Festnahme gegeben. In Nizza klickten für einen 24-jährigen Tschetschenen die Handschellen.
Gegen 21.30 Uhr am 25. Juni stießen die Freunde der 70-Jährigen auf den leblosen Körper. Etchika Pollex – sie ist deutsche Staatsbürgerin und als Olaf im Körper eines Mannes geboren – wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.