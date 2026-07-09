Trump-Patzer und Revolver: Skurriler NATO-Gipfel

„Eine Frage für Präsident Putin?“

Später zeigte Trump auf den neben ihm sitzenden Selenskyj und fragte in die Reporterrunde, ob jemand eine „Frage für Präsident Putin“ habe. Als Aufruhr entstand, wand sich der US-Präsident aus der Situation, indem er behauptete, wirklich wissen zu wollen, ob es eine Frage an Putin gebe. „Denn ich werde ihm diese Frage stellen“, sagte er (siehe X-Post unten).