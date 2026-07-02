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VW setzt Sparkurs nun auch in der Chefetage fort

Wirtschaft
02.07.2026 17:14
Beim VW-Konzern erreicht der Sparkurs auch die Führungsetage.
Beim VW-Konzern erreicht der Sparkurs auch die Führungsetage.(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Volkswagen räumt im Management auf. Das bisherige Bonussystem fällt vorerst weg, die Vergütung der Chefetage soll künftig verstärkt an Leistung gemessen werden. Damit setzt der Konzern einen radikalen Schritt. 

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Volkswagen fährt weiterhin auf Sparflamme. Nachdem bekannt wurde, dass bis zu 100.000 Stellen wegfallen sollen, wird nun in der Führungsetage angesetzt. 

Manager werden mit Sternen bewertet
So sollen Manager künftig mit Sternen bewertet werden, das Bewertungssystem wird dann als Basis für Vergütungen herangezogen. Künftig zählt viel stärker, was jeder Einzelne wirklich leistet, wie groß seine Wirkung ist und wie sehr er die Transformation vorantreibt, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Konzernkreise.

Denn bislang erhielten auch Führungskräfte, deren persönlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg nicht klar messbar sei, teils großzügige Bonuszahlungen. Damit soll nun Schluss sein. Ferner soll die Zahl der Managementpositionen reduziert werden. Statt weltweit 21.500 Managementpositionen sollen es dann nur noch 16.000 sein.

Mittelmaß wird unbequem
Sogar Rückstufungen sollen ermöglicht werden, wenn die Leistung nicht stimmt. Damit ist klar: Leistung wird besser bezahlt, das Mittelmaß soll in der Führungsebene deutlich unbequemer werden und sich letzten Endes aufs Gehalt auswirken. Für kommende Woche ist bei Volkswagen eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der ein weitreichendes Sparprogramm auf der Tagesordnung steht.

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