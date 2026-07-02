VW setzt Sparkurs nun auch in der Chefetage fort

Volkswagen räumt im Management auf. Das bisherige Bonussystem fällt vorerst weg, die Vergütung der Chefetage soll künftig verstärkt an Leistung gemessen werden. Damit setzt der Konzern einen radikalen Schritt.
Volkswagen fährt weiterhin auf Sparflamme. Nachdem bekannt wurde, dass bis zu 100.000 Stellen wegfallen sollen, wird nun in der Führungsetage angesetzt.
Manager werden mit Sternen bewertet
So sollen Manager künftig mit Sternen bewertet werden, das Bewertungssystem wird dann als Basis für Vergütungen herangezogen. Künftig zählt viel stärker, was jeder Einzelne wirklich leistet, wie groß seine Wirkung ist und wie sehr er die Transformation vorantreibt, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Konzernkreise.
Denn bislang erhielten auch Führungskräfte, deren persönlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg nicht klar messbar sei, teils großzügige Bonuszahlungen. Damit soll nun Schluss sein. Ferner soll die Zahl der Managementpositionen reduziert werden. Statt weltweit 21.500 Managementpositionen sollen es dann nur noch 16.000 sein.
Mittelmaß wird unbequem
Sogar Rückstufungen sollen ermöglicht werden, wenn die Leistung nicht stimmt. Damit ist klar: Leistung wird besser bezahlt, das Mittelmaß soll in der Führungsebene deutlich unbequemer werden und sich letzten Endes aufs Gehalt auswirken. Für kommende Woche ist bei Volkswagen eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der ein weitreichendes Sparprogramm auf der Tagesordnung steht.
Der deutsche Autogigant hatte zuletzt mit vermehrt den Rotstift angesetzt, Konzernchef Oliver Blume versucht so, den angeschlagenen einstigen Platzhirsch aus der Krise zu führen. Vier Werke in Deutschland könnten sogar komplett schließen, schrieb das „Manager Magazin“. Die deutsche Politik zeigte sich besorgt, der Volkswagen-Konzern beschäftigt in Deutschland aktuell rund 295.000 Mitarbeiter, während auf die reine Marke VW etwa 66.000 Angestellte entfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.