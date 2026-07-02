VW setzt Sparkurs nun auch in der Chefetage fort

Mittelmaß wird unbequem

Sogar Rückstufungen sollen ermöglicht werden, wenn die Leistung nicht stimmt. Damit ist klar: Leistung wird besser bezahlt, das Mittelmaß soll in der Führungsebene deutlich unbequemer werden und sich letzten Endes aufs Gehalt auswirken. Für kommende Woche ist bei Volkswagen eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der ein weitreichendes Sparprogramm auf der Tagesordnung steht.