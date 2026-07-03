Beim nächsten deutschen Autogiganten kracht es

Beschäftigte sollen für gleiches Gehalt mehr arbeiten

Rund 90.000 der etwa 108.000 Beschäftigten in Deutschland erhalten demnach als kurzfristige Maßnahme im Juli nicht die erwartete tarifliche Sonderzahlung. Diese werde auf das kommende Jahr verschoben, so das Schreiben weiter. Bei dieser Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen „Transformationsbaustein“, der 18,4 Prozent des regulären monatlichen Entgelts beträgt. In wirtschaftlich angespannten Betrieben könne diese Zahlung verschoben oder ausgesetzt werden, heißt es auf der Website der IG Metall.

Zudem müsse laut Mercedes-Benz die Arbeitsstunde günstiger werden. Das Management plant in den kommenden Wochen, mit dem Betriebsrat über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu verhandeln. Laut Tarifvertrag beträgt die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten derzeit 35 Stunden. Das kritisiert der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali scharf. Das Management wolle demnach hart erkämpfte Errungenschaften zurückdrehen, was keine Grundlage für weitere Gespräche sei.