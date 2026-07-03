Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mercedes strauchelt

Beim nächsten deutschen Autogiganten kracht es

Wirtschaft
03.07.2026 12:30
Der Protest bei Mercedes-Benz soll der Auftakt für weitere deutschlandweite Aktionen sein.
Der Protest bei Mercedes-Benz soll der Auftakt für weitere deutschlandweite Aktionen sein.(Bild: AP/Thomas Kienzle)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Seit Wochen folgt in der deutschen Autobranche eine Hiobsbotschaft der nächsten: Nun lässt der Autobauer Mercedes-Benz mit einer Verschärfung des Sparkurses aufhorchen, es soll künftig für gleiches Geld länger gearbeitet werden. Tausende Beschäftigte gehen deshalb am Freitag auf die Straße, sie seien „nicht schuld an der Misere“ der Automobilbranche.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der gesamten deutschen Autoindustrie sorgten Entscheidungen der Hersteller und Zulieferer zuletzt für negative Schlagzeilen. Nach Angaben der Gewerkschaft seien im vergangenen Jahr 50.000 Arbeitsplätze in der Branche abgebaut worden – und dieser Trend könne sich fortsetzen, wenn es nach den Unternehmen gehe. Neben Mercedes-Benz wolle auch der Volkswagenkonzern weiter sparen. Laut einem Bericht aus dem „Manager Magazin“ von vergangener Woche sollen dort bis zu 100.000 Stellen abgebaut – und so Milliarden eingespart werden, nachdem der Nettogewinn 2025 um fast die Hälfte gesunken war.

„Dramatische Situation in Deutschland“
In einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland teilte der Mercedes-Benz-Vorstand Ende der vergangenen Woche mit, dass man „weiterhin mit Hochdruck die Kosten senken“ müsse, um wettbewerbsfähig bei den Produktpreisen zu bleiben.

„Trotz all unserer Anstrengung ist die Situation heute in Deutschland dramatisch“, hieß es darin. Der Konzern hat, wie das „Handelsblatt“ berichtete, im Rahmen seines Sparprogramms bereits 5500 Mitarbeiter durch freiwillige Abfindungspakete zwischen April 2025 und Ende März 2026 abgebaut. Bis 2027 strebt der Konzern Kosteneinsparungen von fünf Milliarden Euro an. 

Lesen Sie auch:
Der Volkswagen-Konzern plant die Ausgliederung der Kernmarke VW. 
100.000 Jobs bald weg?
Raus aus dem Konzern: Volkswagen will VW abspalten
26.06.2026

Beschäftigte sollen für gleiches Gehalt mehr arbeiten
Rund 90.000 der etwa 108.000 Beschäftigten in Deutschland erhalten demnach als kurzfristige Maßnahme im Juli nicht die erwartete tarifliche Sonderzahlung. Diese werde auf das kommende Jahr verschoben, so das Schreiben weiter. Bei dieser Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen „Transformationsbaustein“, der 18,4 Prozent des regulären monatlichen Entgelts beträgt. In wirtschaftlich angespannten Betrieben könne diese Zahlung verschoben oder ausgesetzt werden, heißt es auf der Website der IG Metall.

Zudem müsse laut Mercedes-Benz die Arbeitsstunde günstiger werden. Das Management plant in den kommenden Wochen, mit dem Betriebsrat über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu verhandeln. Laut Tarifvertrag beträgt die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten derzeit 35 Stunden. Das kritisiert der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali scharf. Das Management wolle demnach hart erkämpfte Errungenschaften zurückdrehen, was keine Grundlage für weitere Gespräche sei. 

Protest ist nur Auftakt für weitere
Die deutsche Gewerkschaft IG Metall hat deshalb am Freitag zu Kundgebungen vor den Werkstoren aufgerufen. In Baden-Württemberg beteiligten sich rund 20.000 Beschäftigte an dem Protest. Ein Sprecher des Unternehmens sprach hingegen von 10.000 Teilnehmern. Die Proteste bei Mercedes-Benz sollen laut IG Metall gleichfalls in mehreren deutschen Städten und der Auftakt für weitere deutschlandweite Aktionen sein.

So ist unter anderem am 9. Juli in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein Autokorso von Beschäftigten der Autoindustrie geplant. „Die IG Metall und die Beschäftigten der Hersteller und Zulieferer werden den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen“, erklärte die Gewerkschaft im Vorfeld und weiter: „Die Beschäftigten sind nicht schuld an der Misere.“ 

Lesen Sie auch:
Mercedes-Benz hat alle Niederlassungen in Berlin an einen kanadischen Investor verkauft.
1500 Jobs betroffen:
Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Autohäuser
12.05.2026

Auch die Mitarbeiter von BMW und der VW-Tochter Audi und die bayerische IG Metall stellen sich hinter die Proteste bei Mercedes-Benz. Audi-Betriebsrat Jörg Schlagbauer kritisiert: „In einer Zeit von Absatzeinbrüchen und globalen Krisen“ versuchten die Verantwortlichen bei Mercedes „die Gunst der Stunde zu nutzen, um hier tarifpolitische Grenzlinien zu verschieben und die Belegschaften zu erpressen.“ Auch BMW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Martin Kimmich erklärt: „Wem heutzutage nichts anderes einfällt, als nach der 40-Stunden-Woche zu schreien, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
03.07.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.387 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.752 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
109.997 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1035 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
889 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
831 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Wirtschaft
Mercedes strauchelt
Beim nächsten deutschen Autogiganten kracht es
Das empfiehlt der ARBÖ
Spritpreise legten nach Reduktion der Bremse zu
„Kein Lenkungseffekt“
ARA erteilt Batterien-Pfand eine klare Absage
150-jährige Geschichte
Baufirma wird nach Millionen-Pleite weitergeführt
„Krone“-Kommentar
Die Flop-Parade der Deutschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf