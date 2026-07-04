Großbrand neben Tangente: Abrissfirma angerückt

Die Experten des Bundes- und Landeskriminalamts haben die Ermittlungen aufgenommen. Was hat den Riesenbrand in dem Entsorgungsbetrieb in der Donaustädter Deinleingasse am Freitagabend ausgelöst? Eines steht fest: Verletzt oder getötet wurde zum Glück niemand. Denn auf dem Gelände dürften sich bei Ausbruch des Feuers keine Personen befunden haben. Die Rauchwolken waren, wie berichtet, weithin in der Stadt zu sehen.