„Eine der katastrophalsten Weltmeisterschaften“

„Was sich während dieses Turniers abspielte, stand in klarem Widerspruch zum Geist des Fußballs und zu den Grundsätzen, zu deren Wahrung sich die FIFA stets bekannt hat“, hieß es weiter. Die iranische Nationalmannschaft musste wegen Einreisebeschränkungen für jedes Spiel aus dem WM-Quartier im mexikanischen Tijuana in die USA einreisen und durfte nur kurz vor und nach den Spielen in den Vereinigten Staaten bleiben. Spieler und Verantwortliche hatten deswegen von einer klaren Benachteiligung gesprochen.