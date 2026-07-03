Trump befürchtete Tötung von Mullah-Verhandlern

Erst kürzlich hat Israels Verteidigungsminister Israel Katz gesagt, dass das neue geistliche Oberhaupt Irans, Mojtaba Khamenei, nun auf einer Abschussliste stehe. Er ist der Sohn des getöteten Khamenei und seit seiner Ernennung noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Jetzt wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump befürchtet haben dürfte, dass Israel den iranischen Außenminister Abbas Araghchi und Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf ins Visier genommen hat. Trump soll laut dem Bericht gar davon ausgegangen sein, dass die beiden während der Verhandlungen getötet werden sollen. Das Weiße Haus habe die Länder in der Region gebeten, die iranische Führung vor diesem Szenario zu warnen, hieß es.