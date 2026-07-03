Längere Abstände: Spürbare Änderungen beim Pickerl

Auto- und Motorradfahrern in Österreich steht, wie von der „Krone“ bereits vorab berichtet, eine spürbare Änderung bevor: Die Intervalle für das Pickerl sollen verlängert werden. Der Verkehrsausschuss sprach sich mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS für eine Novelle des Kraftfahrgesetzes aus.