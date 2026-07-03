WM-Tagebuch, Tag 26: Spanien eine Nummer zu groß

Mittendrin statt nur dabei! Beim größten Fußball-Spektakel aller Zeiten ist die „Krone“ für Sie auch mit sieben Reportern vor Ort. Die spannendsten Geschichten rund ums Mega-Turnier gibt es für unsere SportkronePLUS-User (hier Angebot sichern!) täglich in unserem WM-Videotagebuch zu sehen. Dieses Mal hörten wir uns nach dem Spiel gegen Spanien in Los Angeles um.
Ganz typisch für Amerika. Es ist nicht irgendeine Weltmeisterschaft, sondern das größte Spektakel aller Zeiten. 39 Tage Fußball in Dauerschleife, 104 Spiele, 48 Teams, drei Länder (USA, Kanada, Mexiko). Ein gigantisches Projekt, das in der Welt des Sports für eine neue Dimension sorgt.
Auf Tour mit unseren „Cowboys“ und „Campern“
Deshalb berichtet auch ein siebenköpfiges Reporter-Team der „Krone“ für Sie aus Übersee! Während Rainer Bortenschlager und Christian Reichel hautnah an unseren (und gegnerischen) Fußballern dran sind, „klauben“ die anderen im wahrsten Wortsinn die spannendsten Storys von den Straßen ...
Ein Tour-Gespann bilden unsere „WM-Cowboys“, nämlich „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail. Zudem sind die Reporter Alexander Hofstetter und Sophie Hartl mit Fotograf Mario Urbantschitsch als unsere „WM-Camper“ unterwegs, um ausführlich über das Großereignis und das knallbunte Drumherum zu berichten.
All das schlägt sich nicht nur in spannenden Reportagen im WM-Extra der „Krone“-Printausgabe nieder, sondern freilich auch im Netz und im TV! Auf Social Media werden Sie laufend mit brandaktuellen, informativen und lustigen Clips aus Amerika versorgt. Zudem warten Liveschaltungen mit unseren Reportern auf krone.TV – und alles unter einem Hut bei der Sportkrone-App!
Plus: Das WM-Studio sehen Sie täglich ab 8.30 Uhr auf krone.tv. Und unseren „Sportkrone Inside“-Podcast samt aktuellen WM-Themen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf sportkrone.at!
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