Weltmeister Lando Norris: „Der Hunger ist noch da“

Lando Norris hat in Silverstone eine starke Serie zu verteidigen. Sein Team ist derzeit aber auf dem absteigenden Ast. „Papaya“ ist keine Modefarbe mehr, was sich beim Großbritannien-GP sowohl auf den Boliden, als auch auf den Zuschauertribünen zeigen wird.
Für eineinhalb Jahre war „Papaya“ die Trendfarbe der Formel 1. Nun ist der Orangeton aber so aus der Mode gefallen, dass der altehrwürdige McLaren-Rennstall ihn nicht einmal mehr beim Heimrennen in Silverstone trägt. Denn Lando Norris und Oscar Piastri treten am Wochenende beim Grand Prix von Großbritannien in einer Sonderlackierung an und wollen in „British Racing Green“ und Weiß von sich Reden machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.