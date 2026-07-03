Weltmeister Lando Norris: „Der Hunger ist noch da“

Für eineinhalb Jahre war „Papaya“ die Trendfarbe der Formel 1. Nun ist der Orangeton aber so aus der Mode gefallen, dass der altehrwürdige McLaren-Rennstall ihn nicht einmal mehr beim Heimrennen in Silverstone trägt. Denn Lando Norris und Oscar Piastri treten am Wochenende beim Grand Prix von Großbritannien in einer Sonderlackierung an und wollen in „British Racing Green“ und Weiß von sich Reden machen.