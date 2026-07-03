In diesen Trikots spielt SK Rapid kommende Saison

„Mit diesen beiden Trikots und den sehr individuellen Designs, die erst bei genauerem Anblick sichtbar sind, beschreiten wir definitiv neue Wege in der Trikot-Geschichte des SK Rapid. Wir haben zusammen viel Zeit in diesen Prozess gesteckt und ich denke, das Ergebnis kann sich mehr als nur sehen lassen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere interne Arbeitsgruppe sowie an Mizuno für die hervorragende Umsetzung der Ideen“, erklärte Geschäftsführer Steffen Hofmann in einer Aussendung des SK Rapid.