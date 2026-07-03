In diesen Trikots spielt SK Rapid kommende Saison

Der SK Rapid hat seine Trikots für die Saison 2026/26 präsentiert. Unter dem Motto „Im Stil der Jugend“ werden die Hütteldorfer erstmals in Mizuno-Dressen auf Punktejagd gehen.
Farblich bleibt der SK Rapid beim Heimtrikot dem Grün- beziehungsweise auswärts dem Rot-Ton treu, neu sind allerdings die vom Jugendstil inspirierten Muster und Verzierungen. Als Drehort für das Werbevideo entschieden sich die Hütteldorfer für klassische Wiener Jugendstil-Bauten wie die Secession, die Otto-Wagner-Villa oder die alte Ubahn-Station am Karlsplatz.
„Mit diesen beiden Trikots und den sehr individuellen Designs, die erst bei genauerem Anblick sichtbar sind, beschreiten wir definitiv neue Wege in der Trikot-Geschichte des SK Rapid. Wir haben zusammen viel Zeit in diesen Prozess gesteckt und ich denke, das Ergebnis kann sich mehr als nur sehen lassen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere interne Arbeitsgruppe sowie an Mizuno für die hervorragende Umsetzung der Ideen“, erklärte Geschäftsführer Steffen Hofmann in einer Aussendung des SK Rapid.
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