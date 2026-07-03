Tibet-Aktivist zündet sich vor UNO-Gebäude an

In einem Video ist zu sehen, wie der Mann vor dem UNO-Hauptquartier die tibetische Flagge hisst und sich kurz darauf selbst in Brand setzt. Laut der Exilregierung Tibets handelt es sich um den Pro-Tibet-Aktivisten Loga Rangzen. Kurz vor der Selbstentzündung hatte er in einem Livestream auf Facebook zur Unabhängigkeit Tibets und zur Einigkeit unter den Tibetern aufgerufen.