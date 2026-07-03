Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest gegen China

Tibet-Aktivist zündet sich vor UNO-Gebäude an

Außenpolitik
03.07.2026 09:51
Aktivist Loga Rangzen mit einer tibetischen Flagge vor dem UNO-Hauptquartier in New York – kurz ...
Aktivist Loga Rangzen mit einer tibetischen Flagge vor dem UNO-Hauptquartier in New York – kurz darauf setzte er sich in Brand.(Bild: Facebook/TheCentralTibetanAdministration)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann hat sich vor dem UN-Hauptquartier in New York in Brand gesetzt und ist ums Leben gekommen. Mit diesem Akt wollte er gegen China und für die tibetische Unabhängigkeit protestieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einem Video ist zu sehen, wie der Mann vor dem UNO-Hauptquartier die tibetische Flagge hisst und sich kurz darauf selbst in Brand setzt. Laut der Exilregierung Tibets handelt es sich um den Pro-Tibet-Aktivisten Loga Rangzen. Kurz vor der Selbstentzündung hatte er in einem Livestream auf Facebook zur Unabhängigkeit Tibets und zur Einigkeit unter den Tibetern aufgerufen.

Guterres „bestürzt“
Nach Angaben der Polizei erlag der Mann in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres teilte mit, er sei „bestürzt über den tragischen und schrecklichen Vorfall“.

Lesen Sie auch:
Der Dalai Lama, das religiöse Oberhaupt der Tibeter, wird am 6. Juli 90 Jahre alt.
China will mitreden
Dalai Lama wird 90 und spricht über Nachfolge
02.07.2025
Krone Plus Logo
„Krone“ in Xinjiang
Chinas Uiguren: So geht es der Minderheit wirklich
31.08.2025

Gesetz bedroht Minderheiten
Ein weiterer Pro-Tibet-Aktivist erklärte, Loga Rangzen habe gegen Chinas neues Gesetz zur Assimilation ethnischer Minderheiten protestiert. Das Gesetz, das im März vom Nationalen Volkskongress verabschiedet wurde und am Mittwoch in Kraft trat, zielt darauf ab, in China eine „gemeinsame“ nationale Identität zu schaffen und den „Zusammenhalt“ zu stärken. Aktivisten im Ausland kritisierten, das Gesetz werde die Rechte ethnischer Minderheiten wie der Uiguren und Tibeter weiter einschränken.

China hatte die Himalaya-Region Tibet 1950 gewaltsam eingenommen, seit 1965 ist Tibet eine autonome Region. Das buddhistische Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, lebt seit mehr als 50 Jahren im Exil. Die Zentralregierung in Peking betrachtet ihn als Staatsfeind. Die eigentlich autonome tibetische Regierung sitzt im Exil in Indien.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
03.07.2026 09:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.275 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
109.439 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1029 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
831 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
810 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Mehr Außenpolitik
Kabinett gestürzt
Moldauischer Premier Munteanu zurückgetreten
Bilanz in Spanien
1,2 Millionen Migranten wollen Aufenthaltstitel
Angst vor Netanyahu
Trump befürchtete Tötung von Mullah-Verhandlern
Neues System kommt
Längere Abstände: Spürbare Änderungen beim Pickerl
Protest gegen China
Tibet-Aktivist zündet sich vor UNO-Gebäude an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf