Ex-Stadtchef Luger bekennt sich nicht schuldig

Er habe nach dem Eingang der Whistleblowermeldung einen Anwalt gefragt, ob das Durchstechen der Fragen strafrechtliche Relevanz habe – egal ob für ihn oder Kerschbaum – und der Anwalt habe gesagt, dass das nicht der Fall sei. Nach dieser Auskunft sei es für ihn nur mehr um gesellschaftsrechtliche Fragen gegangen – etwa wen er informieren müsse. Der Anwalt empfahl ein Gutachten. „Ich hielt das auch für den besten Weg, um mein Dilemma zu lösen.“ Was hätte das Gutachten klären sollen, fragte die Richterin. Er habe wissen wollen: „Was ist jetzt zu tun?“, antwortete Luger.