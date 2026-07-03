Bei Probe für Trumps Fest krachte Platte auf Bühne

US-Präsident Donald Trump will bei der großen Jubiläumsfeier seine eigenen Verdienste in den Vordergrund stellen. Bei der „patriotischen Eröffnungszeremonie“ für ein rund zweiwöchiges Volksfest auf der Nationalpromenade von Washington will der Präsident laut Organisatoren eine Ansprache halten. Trump hat bereits die „großartigste Kundgebung aller Zeiten“ angekündigt.