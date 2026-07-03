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Schock für Tänzerinnen

Bei Probe für Trumps Fest krachte Platte auf Bühne

Ausland
03.07.2026 09:56
Während die Tänzerinnen auf der Bühne probten, fiel hinter ihnen eine Platte herunter.
Während die Tänzerinnen auf der Bühne probten, fiel hinter ihnen eine Platte herunter.(Bild: Screenshot x.com/@AaronParnas, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das hätte schief gehen können: Bei einer Tanzprobe für den 250. Geburtstag der USA krachte plötzlich eine Platte von der Decke herab – direkt hinter den Tänzerinnen! Man nehme die Sicherheit der Darstellenden „extrem ernst“, erklärte ein Sprecher.

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Am 4. Juli feiern die US-Amerikaner den 250. Jahrestag ihrer Gründung – bei der Probe für die großen Feierlichkeiten passierte aber beinahe ein Unglück. Während die Tänzerinnen in Washington D.C. für ihren großen Auftritt übten, löste sich plötzlich eine Platte oberhalb der Bühne und krachte auf den Boden.

Die Platte erwischte keine der Tänzerinnen, landete aber direkt hinter ihnen auf der Bühne. In Videos ist zu sehen, wie die Tänzerinnen daraufhin zu tanzen aufhören und etwas ratlos auf der Bühne stehen bleiben.

In den sozialen Medien kursieren Videos von dem Vorfall:

Die Organisation Freedom 250 bestätigte, dass niemand von der Platte verletzt wurde. Die Organisation wurde von der Trump-Regierung extra für die Koordination und Finanzierung der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA gegründet. „Wir nehmen die Sicherheit unserer Darsteller, Mitarbeiter, Freiwilligen und Gäste äußerst ernst“, versicherte ein Sprecher dem „Washington Examiner“.

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„Die laufenden Arbeiten fanden hinter der Bühne statt, getrennt von dem vorderen Bühnenbereich, in dem die Darsteller probten“, erklärte er. Man habe nun zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, erfahrene Fachkräfte würden die Arbeiten jetzt beaufsichtigen.

US-Präsident Donald Trump will bei der großen Jubiläumsfeier seine eigenen Verdienste in den Vordergrund stellen. Bei der „patriotischen Eröffnungszeremonie“ für ein rund zweiwöchiges Volksfest auf der Nationalpromenade von Washington will der Präsident laut Organisatoren eine Ansprache halten. Trump hat bereits die „großartigste Kundgebung aller Zeiten“ angekündigt. 

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