„Spanien für Österreich um einige Nummern zu groß“

Es hat nicht sein sollen für das ÖFB-Team bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Gegen Spanien ging es um den Einzug ins Achtelfinale – doch die Furia Roja war für die Mannschaft von Ralf Rangnick am Ende einige Nummern zu groß. Österreich muss sich mit 0:3 geschlagen geben. Stefan Maierhofer analysiert bei Marco Cornelius im WM-Studio noch einmal das Match der ÖFB-Elf.
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