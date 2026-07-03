„Spanien für Österreich um einige Nummern zu groß“

Es hat nicht sein sollen für das ÖFB-Team bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Gegen Spanien ging es um den Einzug ins Achtelfinale – doch die Furia Roja war für die Mannschaft von Ralf Rangnick am Ende einige Nummern zu groß. Österreich muss sich mit 0:3 geschlagen geben. Stefan Maierhofer analysiert bei Marco Cornelius im WM-Studio noch einmal das Match der ÖFB-Elf.