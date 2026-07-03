Powerfrau brachte Österreich vorm WM-Aus den Ball

Nach 36 Minuten klingelte es zum ersten, nach 66 zum zweiten und nach 89 auch noch ein drittes Mal. Obwohl Alex Schlager einen bärenstarken Tag hatte, musste Österreichs Goalie im Sechzehntelfinale gegen Spanien gleich dreimal hinter sich greifen. Und somit jenen Ball aus dem Netz fischen, den zuvor Ilona Maher aufs Spielfeld gebracht hatte. Als die Powerfrau den Rasen des SoFi Stadium in Los Angeles betrat und alle Fernsehkameras auf sie gerichtet waren, rätselten aber auch viele Österreicher, wer das ist.