Powerfrau brachte Österreich vorm WM-Aus den Ball

Noch vor dem Abschied von David Alaba und Co. vor der Weltmeisterschaft flimmerte auch eine echte Powerfrau über die heimischen Bildschirme. Denn Ilona Maher durfte den offiziellen Spielball für Österreich – Spanien zum Mittelkreis des SoFI Stadium tragen. Aber wer ist die US-Amerikanerin überhaupt?
Nach 36 Minuten klingelte es zum ersten, nach 66 zum zweiten und nach 89 auch noch ein drittes Mal. Obwohl Alex Schlager einen bärenstarken Tag hatte, musste Österreichs Goalie im Sechzehntelfinale gegen Spanien gleich dreimal hinter sich greifen. Und somit jenen Ball aus dem Netz fischen, den zuvor Ilona Maher aufs Spielfeld gebracht hatte. Als die Powerfrau den Rasen des SoFi Stadium in Los Angeles betrat und alle Fernsehkameras auf sie gerichtet waren, rätselten aber auch viele Österreicher, wer das ist.
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