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Schockmoment auf A12

Mercedes in Flammen: Frau rettet sich von Autobahn

Tirol
03.07.2026 09:23
Nachdem die Frau den Wagen abgestellt hatte, ging er endgültig in Flammen auf.
Nachdem die Frau den Wagen abgestellt hatte, ging er endgültig in Flammen auf.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen spielten sich Freitagfrüh auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland ab: Während der Fahrt begann der Mercedes einer Einheimischen plötzlich zu brennen. Die Lenkerin reagierte rasch, verließ bei Wattens die A12 und stellte den Wagen in einer Ausbuchtung ab.

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Zu dem brenzligen Zwischenfall kam es gegen 7 Uhr. Eine Frau, die offenbar aus dem Tiroler Unterland stammt, war mit einem Mercedes auf der A12 Inntalautobahn von Kufstein kommend in Richtung Innsbruck unterwegs, als sie plötzlich Rauch und auch schon erste Flammen wahrnahm.

Auto in Ausbuchtung abgestellt
Die Lenkerin reagierte geistesgegenwärtig – sie fuhr bei Wattens von der Autobahn ab und stellte den Pkw in einer Ausbuchtung kurz vor dem dortigen Kreisverkehr ab. Dort ging der Mercedes dann endgültig in Flammen auf.

Gegen 7 Uhr kam es zu dem Einsatz.
Gegen 7 Uhr kam es zu dem Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Brandursache noch unklar
Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Ersten Informationen zufolge blieb die Frau unverletzt. Der Verkehr konnte am Einsatzort vorbeigeleitet werden. Es sei laut Polizei zu keinen nennenswerten Behinderungen gekommen.

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Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen.

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