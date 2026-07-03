Seltener rosa Grashüpfer in Kärnten entdeckt

In Villach ist ein außergewöhnlicher Grashüpfer entdeckt worden: Statt der üblichen grünen oder braunen Tarnfärbung leuchtet das Tier in einem kräftigen Rosa. Verantwortlich dafür ist eine äußerst seltene genetische Mutation.
Einer Villacherin hüpfte die farbenprächtige Heuschrecke im Stadtteil St. Georgen über den Weg. Der Frau gelang eine Großaufnahme des Tiers, die sie an die Citizen-Science-Plattform des Naturschutzbundes schickte.
Ausnahmeerscheinung
Der erklärt das auffällige Farbkleid mit einer Mutation namens Erythrismus: Dabei wird überwiegend das rote Insektenpigment Erythropterin gebildet, während dunkle Pigmente weitgehend fehlen. Sichtbar wird die knallige Färbung nur dann, wenn ein Grashüpfer die mutierte Genvariante von beiden Elternteilen erbt.
Trägt ein Tier lediglich eine mutierte und eine gesunde Genkopie, setzt sich das dominante Gen durch und der Grashüpfer behält seine normale Färbung – Fachleute sprechen dann von „rezessiv vererbt“. Da sich in freier Wildbahn nur fast nie zwei Träger dieser Mutation miteinander fortpflanzen, sind rosa Grashüpfer laut Naturschutzbund „eine absolute Ausnahme“.
Gefährliche Farbenpracht
So spektakulär die ungewöhnliche Erscheinung auch ist, für die Tiere selbst bedeutet sie meist einen erheblichen Nachteil. Während grüne oder braune Grashüpfer hervorragend an ihre Umgebung angepasst und dadurch gut getarnt sind, fallen rosa gefärbte Tiere Fressfeinden sofort ins Auge. Viele überleben deshalb den Weg bis zum erwachsenen Tier nicht.
Nichtsdestoweniger gewährt der seltene Fund einen Einblick in die Vielfalt der Natur und die genetischen Besonderheiten der heimischen Insektenwelt, betont der Naturschutzbund.
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