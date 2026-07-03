Moldauischer Premier Munteanu zurückgetreten

„Diene Land weiterhin“

„Ich danke allen Kollegen – Ministern, ihrem Team und den Menschen, die professionell und treu gearbeitet haben. Ich werde meinem Land weiterhin dienen, unabhängig davon, wo ich lebe oder welche Verantwortung ich habe, entweder im öffentlichen oder privaten Sektor. Ich glaube, dass es bei der Pflicht gegenüber dem Land nicht um eine Position geht, sondern um das Engagement, das wir einhalten“, heißt es weiter.