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Moldauischer Premier Munteanu zurückgetreten

Außenpolitik
03.07.2026 10:51
Hatte den Job des Ministerpräsidenten erst seit 2025: Alexandru Munteanu
Hatte den Job des Ministerpräsidenten erst seit 2025: Alexandru Munteanu(Bild: EPA/MARCIN GADOMSKI)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Der moldauische Ministerpräsident Alexandru Munteanu hat seinen Rücktritt eingereicht und beendet damit sein Amt als Regierungschef. Die Erklärung erfolgte auf seiner Facebookseite. 

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Er begründete seinen Schritt mit der Erkenntnis, dass er sein Amt nicht länger mit seinen Prinzipien und Überzeugungen vereinbaren könne.

„Heute beende ich mein Amt als Premierminister. Ich habe das Amt des Premierministers mit großer Verantwortung und in der festen Überzeugung angenommen, dass ich zu positiven Veränderungen beitragen kann. Sobald mir klar wurde, dass ich mein Amt nicht mehr im Einklang mit meinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben kann, habe ich mich zum Rücktritt entschlossen“, erklärt er.

Hier lesen Sie seine Stellungnahme:

„Diene Land weiterhin“
„Ich danke allen Kollegen – Ministern, ihrem Team und den Menschen, die professionell und treu gearbeitet haben. Ich werde meinem Land weiterhin dienen, unabhängig davon, wo ich lebe oder welche Verantwortung ich habe, entweder im öffentlichen oder privaten Sektor. Ich glaube, dass es bei der Pflicht gegenüber dem Land nicht um eine Position geht, sondern um das Engagement, das wir einhalten“, heißt es weiter.

Munteanu hat Physik studiert, war lange Ökonom, lebte bis 2022 in der Ukraine und wurde während seiner Zeit in New York US-Staatsbürger.

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