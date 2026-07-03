1,2 Millionen Migranten wollen Aufenthaltstitel

Kurs konträr zu anderen EU-Ländern

Die linke Regierung Spaniens unter Pedro Sánchez fährt mit ihrer Migrationspolitik einen anderen Kurs als die meisten EU-Länder, die ihre Migrationspolitik verschärfen. Für Sánchez ist das Programm eine „gute Entscheidung für unsere Wirtschaft“. Gleichzeitig sprach er aber von „Herausforderungen“ im Zusammenhang mit der Integration. Tatsächlich befürwortet die spanische Wirtschaft das Deregulierungsprogramm, während es konservative und rechtsaußen stehende Oppositionsparteien ablehnen. Auf diese Weise werde die illegale Einwanderung gefördert, hieß es.