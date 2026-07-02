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War deutlich spürbar

Erde bebte auf Urlaubsinseln Rhodos und Kreta

Ausland
02.07.2026 16:59
Rhodos zählt mit über 3000 Sonnenstunden im Jahr zu den sonnigsten Regionen Europas.
Rhodos zählt mit über 3000 Sonnenstunden im Jahr zu den sonnigsten Regionen Europas.(Bild: Balate Dorin - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Südlich der griechischen Insel Karpathos hat sich ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet.

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Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des geodynamischen Instituts der Universität Athen rund 13 Kilometer unter dem Meeresboden. Das Beben war auch auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos sowie im Osten von Kreta deutlich zu spüren, berichteten örtliche Medien am Donnerstag.

Berichte über Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Der Bürgermeister der Insel teilte im griechischen Rundfunk ERTNews mit, dass keine größeren Schäden festgestellt worden seien.

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