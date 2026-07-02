War deutlich spürbar
Erde bebte auf Urlaubsinseln Rhodos und Kreta
Südlich der griechischen Insel Karpathos hat sich ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet.
Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des geodynamischen Instituts der Universität Athen rund 13 Kilometer unter dem Meeresboden. Das Beben war auch auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos sowie im Osten von Kreta deutlich zu spüren, berichteten örtliche Medien am Donnerstag.
Berichte über Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Der Bürgermeister der Insel teilte im griechischen Rundfunk ERTNews mit, dass keine größeren Schäden festgestellt worden seien.
Immer wieder starke Erdbeben
Südlich von Karpathos treffen die afrikanische und die europäische Erdplatte aufeinander. Dabei schiebt sich die afrikanische unter die europäische Platte. Deshalb kommt es in der Region immer wieder zu teils starken Erdbeben.
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